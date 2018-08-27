Çocuklar serviste unutulmayacak

Geçtiğimiz yıl İzmir
'de okul servis aracı
içerisinde unutulan minik Alperen'in ölümünün ardından servis araçlarında unutulan çocuklar için çözüm bulundu. Bundan sonra yeni Alperenlerin ölmemesi ve araç içerisinde unutulunca istenmeyen sonuçlarla karşılaşılmaması için araç takip sistemi ve alarmlı koltuk sensörü sisteminin, patenti alındı ve Sirius Firması
tarafından satışa sunuldu. Mobilkare Firması tarafından patenti alınan ve Sirius Firması aracılığıyla satışa sunulan araç güvenlik sistemi, Bostanlı Altay Futbol Okulları öğrencileri tarafından Antrenörleri Görkem Aslanoğlu eşliğinde test edildi. Araç güvenlik sistemleri hakkında detaylı bilgilendirmeler aktaran firma AR-GE Müdürü Ahmet Ulusoy, "Test edilen aracın yolcu koltuklarında, koltuk sensörü denilen ağırlığa istinaden ölçüm yapan cihazlar bulunuyor. Bu cihazlarla birlikle, çocuklarımızın koltuğa oturup oturmadıklarını veya emniyet kemerlerini düzgün bir şekilde bağlayıp bağlamadığını kontrol edip sistemin üzerinden kamunun veya devletin belirleyeceği sunuculara bilgileri paylaşıyoruz" dedi. VERİLER 7/24 KAYDEDİLİYOR
Sistemin aracın kontağının açık veya kapalı olduğu her durumda çalıştığını vurgulayan Ulusoy, "Koltuk sensörlerinde yanan kırmızı ışık, koltuğun üzerinde birinin oturmadığını ve emniyet kemerlerinin bağlı olmadığını gösteriyor. Aracın içinde 3 adet IP kamerayı gösteren ve 3 adet analog kamerayı gösteren bir sistem mevcut. Bu sistem sayesinde araç sürücüsü aracın etrafını gözetleyerek biniş anını, hareket etmeden önce etrafında öğrenci var mı yok mu bunları tespit ediyor. Kameralarda ses kayıt özelliği mevcut. Veriler, EMDR denilen bir cihaz üzerinde toplanıyor. Toplanan bu veriler 7/24 kayıt ediliyor. Bu cihaz sayesinde aracın içerisinde hareket algılanınca kayıt aktif hale geliyor. Aracın neresinde hareket varsa, koltuktaki öğrencinin velisine, araç sürücüsüne gerekli durumda eğer kontak açılmadıysa, kamu birimlerine kolluk güçlerine bilgilendirmede bulunuluyor" diye konuştu.