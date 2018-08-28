2 bin yıllık tarihin izinde

TÜRKIYE'DE
Roma Dönemi'ne ait dört antik barajdan birisi olan Örükaya, bilim dünyasının ilgisini çekmeye devam ediyor. Ankara Üniversitesi
ve Kore Üniversitesi arasında imzalanan protokol kapsamında Resuloğlu, Eskiyapar ve Ortaköy (Şapinuva) arkeolojik kazılarında görev alan Güney Koreli öğrenciler ile Türk bilim adamları 2 bin yıllık Örükaya Antik Barajı'nı ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Resuloğlu Kazı Başkanı Prof. Dr. Tayfun Yıldırım, Doç. Dr. Bülent Arıkan ve Dr. Gonca Dardeniz Arıkan eşliğinde antik barajı gezen Koreli öğrencilere, Müze Müdürü Metin Çakar baraj ve bölgede yürütülen arkeolojik kazı çalışmaları hakkında bilgi verdi. Resuloğlu Kazı Başkanı Prof. Dr. Tayfun Yıldırım, Örükaya Barajı'nın yıllardır Çorum
bölgesinde dikkat çeken Roma dönemine ait su tesisi olduğunu belirterek, yeni başlatılan kazılar ve bölgede yapılacak olan restorasyon projelerinin arkeoloji dünyasına ve Çorum turizmine önemli katkı sağlayacağını söyledi. Anadolu'daki ilk baraj ve su toplama sistemlerinin Hitit dönemine kadar
uzandığını hatırlatan Prof. Dr. Tayfun Yıldırım, "Anadolu'da Hitit döneminde Kayseri, Konya, Sivas ve Çorum bölgesinde gölet ve su toplama tesisleri yapılmıştır. Boğazköy Güney Kale'deki su toplama tesisiyle, Alaca Höyük'teki Gölpınar göleti bu sistemlere Çorum'dan verilebilecek en iyi örneklerdir. Anadolu'da su toplama tesisleri geleneği Roma'da da devam ediyor. Roma döneminde Batı'da İzmir, Kütahya
ve Orta Anadolu'da Aksaray
'da sınırlı sayıda baraj sistemlerinin olduğunu biliyoruz. Örükaya Barajı 16 metre yüksekliği ile en iyi korunan barajlardan birisidir. Roma'da bütün barajların kullanım amacı çok açık olmamakla birlikte, Romalıların kontrolü altındaki alanlarda tarımsal üretimin devamlılığını sağlamak ve ekonomiyi dengede tutmak amacıyla inşa edilen barajların binlerce dönüm alanda sulu tarım yapmaya imkan verdiği otoritelerce bilinmektedir" dedi