Çankaya’da vahşet

ANKARA'NIN Çankaya ilçesine bağlı Çiğdem Mahallesi'ndeki bir arazide iddiaya göre köpek vahşeti yaşandı. Kimlerin neden gerçekleştirdiği henüz belli olmayan olayda mahalledeki 8 köpek zehirli et verilerek öldürüldü. Can çekişerek ölen hayvanların görüntüleri sosyal medyada hayvan severler tarafından paylaşıldı. Vatandaşlar vahşeti gerçekleştiren kişi veya kişilerin bulunması için yetkililere çağrıda bulundu.

PANKART ASILSIN

Ankara Valisi Ercan Topaca'ya çağrıda bulunan vatandaşlar, "26 Ağustos'ta gece saatlerinde Çankaya Çiğdem Mahallesi 1579. Sokak'ta 8 köpeğin canice zehirlenerek katledildiği olaya ilişkin vahşeti işleyen faillerin bulunması için acilen soruşturma açılarak 5199 Sayılı Kanun gereğince adli/idari işlem yapılmasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı. Hayvan severler ayrıca yine Topaca'ya başkent sokaklarına halkı bilinçlendirici pankartlar asılması için istekte bulundu.

TOPLANTI TALEBİ

Ankara'daki sokak hayvanları için acil toplantı çağrısı da yapan vatandaşlar, "Hayvanların belediyelerin barınaklarda yaşam koşullarının iyileştirilmesi için Ankara Valiliği koordinasyonu ile belediye başkanları, Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi temsilcileri, Veteriner Hekimler Odası temsilcisi, Milli Eğitim Bakanlığı temsilcisi, Ankara Müftülüğü temsilcisi ve STK'lar ile birlikte acilen toplantı yapılarak çözüm önerileri üretilmesini ve uygulanmasını talep ediyoruz" dedi.