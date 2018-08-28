Muhtarlar yazıyor büyükşehir çözüyor

ANKARA
Büyükşehir Belediyesi, başkentlilerle bire bir iletişim kurabildiği ALO 153 Mavi Masa'nın yanı sıra şimdi de kent yaşamıyla ilgili şikayet ve talebin karşılık bulması için muhtarlarla "WhatsApp
" grubu oluşturdu. Vatandaşlardan gelen istek ve taleplere yönelik en çok bildirimin alındığı birimlerden olan ASKİ Genel Müdürlüğü ve Fen İşleri Daire Başkanlığı ile muhtarlar arasında kurulan Whatsapp grupları sayesinde vakit kaybının da önüne geçiliyor. ASKİ ve Fen İşleri Daire Başkanlığı ile kurulan whatsapp grupları için Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür eden muhtarlar, bu tür uygulamalarla, taleplerinin hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulduğunu kaydettiler. Vatandaşlara daha iyi ve daha kaliteli hizmet vermeye çalıştıklarını vurgulayan Mevlana Mahallesi Muhtarı Halil Er, teknolojiyi kullanarak sorunları Büyükşehir'e gitmeden çözdüklerine dikkat çekerek, "Vatandaşlarımızın sorunlarına daha hızlı çözüm üretebilmek adına bu gruplar kuruldu. Uygulama, Ankara
'daki bütün muhtarlıklarla gerçekleştiriliyor. Su kesintisi, arıza, kanalizasyon, asfalt işleri gibi konularla ilgili sorunlara kısa sürede müdahale edilerek, çözüm üretiliyor. Oldukça güzel ve çözüm odaklı dört dörtlük bir uygulama. Vatandaşlarımız da bu uygulamadan son derece memnun" dedi