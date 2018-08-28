Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Türk Telekom güç depoluyor

güç depoluyor

Giriş Tarihi: 28.8.2018
Türk Telekom güç depoluyor
BU sezon hem 'nde hem de Eurocup'ta mücadele edecek olan hazırlık çalışmaları kapsamında Antalya'da kampa girdi. Yeni sezonda yoğun bir fikstür içinde maçlarını oynayacak olan Türk Telekom sezonu 3 Ekim'deki Zenit maçıyla açacak. Ardından 6 Ekim'de Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Sakarya B.Ş.B ile karşılaşacak olan Türk Telekom bu maçlar öncesinde 'da güç ve kondisyon toplayacak. Türk Telekom'un Antalya kampı kadrosunda ise Landesberg, Efe, Redding, Polat, Fikret, Yunus Emre, Ender, Ercan, Kaya, Serhat, Metin, Nusret, Kenny, TJ. Campbell ve Stimac bulunuyor.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Türk Telekom güç depoluyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN