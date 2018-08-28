Türk Telekom güç depoluyor

BU
sezon hem Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
'nde hem de Eurocup'ta mücadele edecek olan Türk Telekom
hazırlık çalışmaları kapsamında Antalya
'da kampa girdi. Yeni sezonda yoğun bir fikstür içinde maçlarını oynayacak olan Türk Telekom sezonu 3 Ekim'deki Zenit maçıyla açacak. Ardından 6 Ekim'de Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Sakarya B.Ş.B ile karşılaşacak olan Türk Telekom bu maçlar öncesinde Antalya
'da güç ve kondisyon toplayacak. Türk Telekom'un Antalya kampı kadrosunda ise Landesberg, Efe, Redding, Polat, Fikret, Yunus Emre, Ender, Ercan, Kaya, Serhat, Metin, Nusret, Kenny, TJ. Campbell ve Stimac bulunuyor.