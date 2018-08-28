Yeni şehir yasası!

Hükümet çarpık yapılaşma, gecekondulaşmaya savaş açtı.
Kaynak yetersizliği nedeniyle sorunlar yaşayan şehirler kaliteli yaşam alanlarına dönüştürülecek.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan
'ın ortaya koyduğu "Şehirler kentsel dönüşüm projeleriyle gecekondulardan kurtulurken şahsiyetsiz mimari ekollerin pençesine itilmemeli"
vizyonuyla yeni bir şehircilik yasası hazırlanıyor.
Yasayla arazi kullanımı, fiziki planlama, uygulama ve yapılaşma konularında temel ilkeler, standartlar ortaya konulacak.
Her şehre özel 2023 vizyonu oluşturulacak.
Şehir içindeki atıl sanayi tesisleri şehirlerin kültür sanat hayatına katkı verecek mekânlara dönüşecek. Kentsel dönüşüm
mevzuatı güncellenecek.
Şehre ilişkin kararlarda vatandaşın fikri alınacak.
Yapı kayıt belgesiyle imar barışı sağlanacak.
Şehircilik Araştırma Merkezi
kurulacak.
Piyasa gözetim ve denetim sistemleri iyileştirilecek.***
Yeni dönemde yöresel mimari ön plana çıkacak.
Yöresel malzeme seçimi, geleneksel mimari uygulamaları desteklenecek.
Yöresel mimari projeleri kırsalda da tamamlanacak.
Kırsal alanda imar düzenlemesi yapılacak.
Köyden mahalleye dönüşen yerlerdeki imar kaynaklı mağduriyet giderilecek.
Köyden mahalleye dönüşen alanlara kırsal yerleşim alanı tanımlaması getirilecek.
Mahalle, sokak kavramları öne çıkarılacak.
Sosyal dokuyu, kültürel yapıyı dikkate alan projeler hazırlanacak. Şehirlerin kimlikleri canlandırılacak.
Kırsal yerleşim alanlarında ruhsat, izin başvurularında ücretlerde kolaylık sağlanacak.
Her şehrin iklimine, coğrafi özelliklerine, özgün mimari dokusu ile estetiğine uygun tasarım rehberleri hazırlanacak.
Kentsel yenileme, canlandırma projeleri desteklenecek.
Alan bazlı dönüşüm desteklenerek, planlı alt yapıya sahip nitelikli yaşam alanları oluşturulacak. Enerji
, sokak aydınlatma, elektrikli şarj altyapısı gibi akıllı şehir çözümleri teşvik edilecek.
Sosyal konut projeleri kesintisiz sürecek.
Terörden etkilenen bölgelerin altyapı ve üstyapısı yenilerek buraların imarı tamamlanacak.
Su yönetimine ilişkin mevzuat güncellenecek, kurumların görevleri netleştirilecek.
İçme suyu ve kanalizasyon yatırım ve hizmetlerinin sağlanmasında mali sürdürülebilirlik gözetilecek.
Anlaşılan o ki!
81 ile sihirli dokunuş yediden yetmişe tüm kesimlerin yüzünü güldürecek.