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Yeniçeriler siftah yaptı

1. Lig’in 3. haftasında , Spor Toto Akhisar Stadyumu’nda ’u konuk etti. Mücadele başkent ekibinin 3-0’lık üstünlüğü ile sona erdi. 20. dakikada ceza sahasına gelen ortada Mertan’ın kafasından seken topa Beykan kafayı vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı. 21. dakikada kaleci Abdülaziz’in önde olduğunu gören Furkan’ın uzak mesafeden yaptığı aşırtma vuruşta meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti. 32. dakikada ceza sahası içinde ’i düşürünce hakem beyaz noktayı gösterdi. Topun başına geçen Regattin’in vuruşunda top ağlara gitti. 0-1. 47. dakikada Osmanlıspor bir kez daha penaltı kazandı. Topun başına geçen Regattin, bir kez daha fileleri havalandırdı. 0-2. REGATTİN’İN ŞUTU DİREKTEN DÖNDÜ 51. dakikada Beykan’ın pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Furkan’ın şutu dışarı çıktı. 66. dakikada Regattin’in pasında penaltı noktasındaki Furkan’ın şutu filelerle buluştu. 0-3. 90. dakikada Regattin’in aşırtma vuruşunda top üst direğe çarpıp oyun alanına döndü.

Giriş Tarihi: 28.8.2018
Yeniçeriler siftah yaptı

MORAL VERDİ

OSMANLISPOR Teknik Direktörü , ilk 8 haftadan maksimum puan çıkarmak istediklerini söyledi. Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, 3-0 kazandıkları maçının ardından düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Akçay, "Müsabaka önemliydi. 8 haftalık bölümü düşündüğümüzde biz bu alanı mümkün olduğunca fazla puanla geçmek istiyoruz. Deplasmanda kazanmak özgüven anlamında bizi rahatlattı ve moral verdi. Umarım 8 haftayı az kayıpla bitirerek hedefe ulaşırız. Kora kor mücadele oldu ama biz daha şanslıydık. Onları da tebrik ediyoruz. Galip geldiğimiz için mutluyuz" dedi.

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Yeniçeriler siftah yaptı
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