Yeniçeriler siftah yaptı

MORAL VERDİ

OSMANLISPOR Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, ilk 8 haftadan maksimum puan çıkarmak istediklerini söyledi. Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, 3-0 kazandıkları Balıkesirspor Baltok maçının ardından düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Akçay, "Müsabaka önemliydi. 8 haftalık bölümü düşündüğümüzde biz bu alanı mümkün olduğunca fazla puanla geçmek istiyoruz. Deplasmanda kazanmak özgüven anlamında bizi rahatlattı ve moral verdi. Umarım 8 haftayı az kayıpla bitirerek hedefe ulaşırız. Kora kor mücadele oldu ama biz daha şanslıydık. Onları da tebrik ediyoruz. Galip geldiğimiz için mutluyuz" dedi.