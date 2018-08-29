Ankara’da sıcaklıklar düşüyor

Kurban bayramı tatili ülkemizin birçok yerinde güzel ve sıcak hava ortamında geçti. Ağustos ayının bitmesiyle birlikte bugünden itibaren yağışlı havalar etkisini göstermeye başlayacak. Uçar, Kurban Bayramı süresince genellikle ülkemizin genelinde havanın büyük bir bölümü mevsim normalleri civarında seyrederken İç Anadolu
, Karadeniz
ve Akdeniz
'in iç kesimleri, Güneydoğu ve Doğu Anadolu
'nun batısında mevsim normallerinin yer yer 4 ila 6 derece üzerinde seyrettiğini söyledi. "SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR"
Uzun yıllar Ankara
'nın Ağustos ayı ortalama sıcaklığı en yüksek 30 derece iken, 2018 yılında geçtiğimiz cumartesi ve pazar günleri 36-37 dereceleri gördüğünü söyleyen Uçar, şöyle devam etti: "Önümüzdeki 2 gün daha bugün yarın da yine mevsim normallerinin 5-6 derece üzerindeki hava sıcaklıkları, Ankara ve İç Anadolu bölgesinde etkili olmaya devam edecek. Ancak bugünden itibaren özellikle Ankara'da yağışlı bir havanın etkili olmasını bekliyoruz. Özellikle Ankara'da bugün il genelinde gök gürültülü sağanak yağış
bekliyoruz. Bununla birlikte hava sıcaklıklarında 5-6 derece azalarak mevsim normallerine 30-32 derecelere kadar inmesini bekliyoruz" "İLÇELER GÖK GÜRÜLTÜLÜ"
Ankara'nın ilçelerine gök gürültülü sağanak yağış görülme riskinin olduğunu kaydeden Uçar, "Ankara'nın batı ilçeleri dediğimiz Nallıhan, Beypazarı, Ayaş gibi batısında kalan Eskişehir
ve Bolu
'ya yakın ilçelerimizde Kızılcahamam, Çamlıdere'de gök gürültülü sağanak yağış görülme riski var. Önümüzdeki 1 haftalık dönem içerisinde özellikle çarşamba gününden itibaren hava sıcaklıkları 5-6 derece azalacak. Perşembe cuma, cumartesi ve pazar günlerinde yağış olmamakla birlikte hava sıcaklığı 30 derece civarında olacak" ifadelerini kullandı. 'SONBAHAR SICAK GEÇECEK'
Mevsime
göre Sonbahar
'ın daha sıcak geçeceğini söyleyen Uçar, "Geçtiğimiz yıla bakarsak sıcaklıklar yüksek değildi. Son 3 gün genelde mevsim normalleri civarında geçti. Son 3-4 gündür üzerine çıktık. Ağustos'un son günlerine geldiği için daha etkili oldu. Uzun yıllara göre 1-2 derece üzerinde. Ama geçen yıla göre altında seyrettik. Haziran ve temmuz ayı daha yağışlı ve serin geçti. Bu ay mevsime göre sıcak geçiyor. Eylül, Ekim ve Kasım da daha sıcak bir sonbahar öngörülüyor. Mevsime göre biraz daha sıcak sonbahar bekliyoruz" diye konuştu.