Başkentın
turşusuyla ünlü ilçesi Çubuk'ta "13. Uluslararası Çubuk Turşu ve Kültür Festivali" kapsamında, "dünyanın en büyük turşu kurma rekor denemesi" yapıldı. Çubuk Belediye
si tarafından Çubukabad Parkı'nda 13-16 Eylül'de gerçekleştirilecek festivalin tanıtım etkinliğinde, dünyanın en büyük turşu kurma rekor denemesi gerçekleştirildi. Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan
, Çubuk turşusunun patentinin ve uluslararası coğrafi işaret belgesinin alındığını belirtti.Kaliteden ödün vermeden dünyanın en büyük turşusunu kurarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi amaçladıklarını dile getiren Acehan, Çubuk turşusunun ününün Türkiye
'de ve dünyada bir kez daha duyurulacağını söyledi. 300'Ü AŞKIN STAND KURULACAK
Acehan, festivale katılımın önceki yıllardaki gibi yoğun olacağını ifade ederek, şunları kaydetti: "Geçen sene bu festivali burada düzenledik. Bu yıl alanımızı çayın karşı tarafında 74 dönümlük piknik ve dinlence alanıyla biraz daha büyüttük. Stant satış sayımızı da 300'ün üzerine çıkardık. Böylece daha muhteşem bir festivali hep birlikte gerçekleştireceğiz. Kültür sokağını genişleterek daha zenginleştireceğiz. Önceki yıllardan farklı olarak iki sahnemiz olacak." Acehan festivalde yerel ve ulusal sanatçıların yanı sıra halk oyunları ekiplerinin de sahne alacağını aktardı. 1.5 TONLUK TURŞU KURULDU
Konuşmaların ardından dünyanın en büyük turşu kurma rekor denemesi yapıldı. Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan, ATO Başkanı Gürsel Baran, beslenme ve diyet uzmanı Ender Saraç, yemek uzmanı Sahrap Soysal
, vatandaşlar ve öğrenciler, birlikte turşu malzemelerini devasa turşu kavanozuna doldurdu.