Spor Toto
1. Lig'de çıktığı ilk 3 maçını kazanarak averajla liderlik koltuğunda bulunan Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Erkan Sözeri
düzenlenen basın toplantısında konuştu. Lige üçte üç yaparak başladıklarını ve lider olduklarını belirten Erkan Sözeri, lider olmanın sevindirici olduğunu ancak takım olarak tam hazır olmadıklarını söyledi. Ligin ilerleyen zamanlarında takımın daha iyi olacağını vurgulayan Sözeri: "Daha üretken daha coşkulu olacağız. Amacımız bu. Özellikle milli maç arasından sonra takımın oturmasını bekliyoruz. Giderek yükselen bir grafiğimiz var. Hatayspor maçından bu güne iyiye giden şeyler var. İlk dört maçı kayıpsız geçelim diyorduk, üçünü gerçekleştirdik şimdi bir tek Osmanlıspor
maçı kaldı. Hedefimiz şampiyonluk! Gençlerbirliği camiasının yeri Süper Lig
'dir. Belki birinci oluruz belki ikinci ama hedefimiz Süper Lig'e yükselmek" dedi. Transfer
edilen oyuncuların yaşlarından dolayı çok fazla eleştiriye maruz kaldıklarını söyleyen Erkan Sözeri: "Takım yaşlı deniyor ancak bakıyorum koşu mesafelerinde rakiplerle kafa kafayız. Ligde oynadığımız üç rakiple de koşu yüzdelerimiz çok yakındı. Yine kötü zemine rağmen %70'in üzerinde bir pas yüzdesiyle oynadık. Emrullah ilk geldiğinde eleştirilmişti ama performansı ortada. Oynadığı iki maçta da kalede güven verdi. Yaşlı denilen Nobre, Sessegnon, Bekir ikişer gol atmış. Oyuncularımın performansından memnunum" dedi. TARAFTARA TEŞEKKÜR
Gol sevinçlerinin takımdaki birlik ve beraberliği gösterdiğini ifade eden Erkan Sözeri; "Beni mutlu eden bir ayrıntı da gol sevinçleri oldu. Gol sevinçleri tüm futbolcular beraberce kutluyor. Özellikle Altınordu maçında tribünler de çok yakındı. İkinci golü futbolcularımız tribünle bütünleşerek kutladı. Oyuncularıma her zaman anlatıyorum, belki sayı olarak azlar ama Türkiye
'nin en nezih taraftar topluluğu arkanızda diyorum. Bu sevinçleri onlarla paylaşın diyorum. Yenikent uzak bir mesafe, bizi yalnız bırakmıyorlar. Bu galibiyetleri onlara armağan ediyoruz bu sevinçleri umarım daha sık daha çok birlikte yaşarız" dedi. KAZANMAK İSTİYORUZ
Erkan Sözeri Cuma günü oynanacak Osmanlıspor maçına da değindi. Osmanlıspor'un üç maçını da izlediğini söyleyen Sözeri; "Boluspor
ve Giresunspor maçlarında iyi oynayarak kaybettiler. Bu hafta kazandılar ama üç maçta iki mağlubiyet alacak bir futbol oynamadılar. Biz bu maçı da kayıpsız geçmek istiyoruz. Eğer hedefe gitmek istiyorsak, bu maçı da kayıpsız geçmek bizim için çok önemli olacak. Ankara
'nın iki güzide kulübü oynayacak, inşallah centilmence bir maç olur" ifadelerini kullandı. Yenikent Stadı'nın zemini ve transfer çalışmaları hakkında da açıklamalarda bulunan Erkan Sözeri; "Zemin Cuma günü oynanacak maçtan sonra bakıma alınacak, Elazığspor
maçımıza yetişmeme ihtimali var ama umuyorum ki yetişir" dedi.