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Keçiören’de bayramlaşma

Giriş Tarihi: 29.8.2018
Keçiören’de bayramlaşma
Keçiören Belediye Başkanı , bayramlaşma programı kapsamında teşkilatıyla, muhtarlarla, kuruluşu temsilcileriyle ve belediye personelleriyle makamında bir araya geldi. Başkan Ak'a, başkan yardımcıları ve birim müdürleri eşlik etti. Başkan Ak, Ak Parti Keçiören İlçe Başkanı Şükrü Özek ve beraberindeki ilçe kadın ve gençlik kolları başkanlarıyla bayramlaştıktan sonra belediye personellerinin, muhtarların, sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin ve katılımcı vatandaşların Kurban Bayramını tebrik etti. , birlik ve beraberliğin sağlanmasında büyük önem taşıdığını ifade eden Başkan Ak, milli ve dini değerlerin ortaya çıkardığı dayanışma duygusunun bütün yıla yayılması gerektiğinin altını çizerek, Kurban Bayramının Türkiye'ye ve tüm İslam âlemine hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.
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Keçiören’de bayramlaşma
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