Keçiören’de bayramlaşma

Keçiören
Belediye Başkanı Mustafa Ak
, bayramlaşma programı kapsamında AK Parti Keçiören İlçe
teşkilatıyla, muhtarlarla, sivil toplum
kuruluşu temsilcileriyle ve belediye personelleriyle makamında bir araya geldi. Başkan Ak'a, başkan yardımcıları ve birim müdürleri eşlik etti. Başkan Ak, Ak Parti Keçiören İlçe Başkanı Şükrü Özek ve beraberindeki ilçe kadın ve gençlik kolları başkanlarıyla bayramlaştıktan sonra belediye personellerinin, muhtarların, sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin ve katılımcı vatandaşların Kurban Bayramını tebrik etti. Kurban Bayramının
, birlik ve beraberliğin sağlanmasında büyük önem taşıdığını ifade eden Başkan Ak, milli ve dini değerlerin ortaya çıkardığı dayanışma duygusunun bütün yıla yayılması gerektiğinin altını çizerek, Kurban Bayramının Türkiye'ye ve tüm İslam âlemine hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.