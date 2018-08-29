Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Nöbet tutan polis kaza ile kendini vurdu

Nöbet tutan polis ile kendini vurdu

Giriş Tarihi: 29.8.2018
Nöbet tutan polis kaza ile kendini vurdu
'da Milliyetçi Hareket Partisi () önünde görevli koruma polisi A.Ç., temizlediği tabancasının en ateş alması sonucu başından yaralandı. Olay, 27 Ağustos'ta MHP Genel Merkezi önünde meydana geldi. Parti önündeki nöbetçi kulübesinde görev yapan polis memuru A.Ç., tabancasını temizlemek istedi. Bu sırada tabancanın kaza ile ateş alması sonucu A.Ç. başından yaralandı. Silah sesini duyan parti görevlileri ve meslektaşları, durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Başından yaralanan A.Ç., ilk müdahalenin ardından, yakındaki özel hastanede tedaviye alındı. A.Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Konuyla ilgili MHP'den yapılan yazılı açıklamada, polis memuru A.Ç.'nin korumalı güvenlik kulübesinde görev yaptığı, yalnız otururken silahını temizlediği ve silahının yanlışlıkla ateş aldığı ifade edildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Nöbet tutan polis kaza ile kendini vurdu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN