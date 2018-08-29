Nöbet tutan polis kaza ile kendini vurdu

Ankara
'da
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP
) Genel Merkezi
önünde görevli koruma polisi A.Ç., temizlediği tabancasının kaza
en ateş alması sonucu başından yaralandı. Olay, 27 Ağustos'ta MHP Genel Merkezi önünde meydana geldi. Parti önündeki nöbetçi kulübesinde görev yapan polis memuru A.Ç., tabancasını temizlemek istedi. Bu sırada tabancanın kaza ile ateş alması sonucu A.Ç. başından yaralandı. Silah sesini duyan parti görevlileri ve meslektaşları, durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Başından yaralanan A.Ç., ilk müdahalenin ardından, yakındaki özel hastanede tedaviye alındı. A.Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Konuyla ilgili MHP'den yapılan yazılı açıklamada, polis memuru A.Ç.'nin korumalı güvenlik kulübesinde görev yaptığı, yalnız otururken silahını temizlediği ve silahının yanlışlıkla ateş aldığı ifade edildi.