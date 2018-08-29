Siteler OSB, Elmadağ’da resmiyet kazandı

Ankara
'nın
ilk mobilya ihtisas OSB
'si Elmadağ'da resmiyet kazandı. Ankara Mobilyacılar Lakeciler Odası girişimleri ile Ankara Siteler Mobilyası'nın daha kaliteli alanlarda imal edilmesi ve uluslararası arenada siteler mobilyasının hak ettiği noktaya gelebilmesi için çalışmalar sonuçlandı. Elmadağ Mobilyacılar İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, Ankara'nın 12. OSB si ve ilk Mobilya ihtisas OSB'si olarak Bilim Sanayi
ve Teknoloji Bakanlığı
'ndan onay alarak resmiyet kazandı. Ankara Valiliği'nin başkanlığını yürüttüğü Mobilyacılar OSB'de tanıtım toplantısı yapıldı. Toplantıda konuşan Ankara Vali Yardımcısı ve OSB Müteşebbis Heyet Başkanı Süleyman Hürrem Aksoy
, "Ankara Mobilyacılar Lakeciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Siteler bölgesini yıllardan beri OSB statüsüne taşımak istemiş fakat bölgenin fiziki yapısından dolayı yasal olarak mümkün olmadığı görülmüştür. Bu sebeple 2015'te başlatılan çalışmalarla Elmadağ bölgesinde yer seçimi yapılmış ve 2017 Ekim ayında Elmadağ Mobilyacılar İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, Ankara'nın 12. OSB'si olarak Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan onay alarak resmiyet kazanmıştır. Rekor denecek sürede OSB' nin resmiyet kazandığına değinen Vali Süleyman Hürrem Aksoy, Elmadağ Mobilyacılar İhtisas OSB (Siteler OSB) Bir ihtisas Osb olup sadece Mobilya ve tamamlayıcı sektörlerden oluşacaktır" dedi.