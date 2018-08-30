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8 yıl bekledi bayramda böbreğe kavuştu

olmayı bekleyen 48 yaşındaki Erdal Yaylacı 8 yıl beklediği böbreğe bayramın ilk gününde kavuştu

Giriş Tarihi: 30.8.2018
8 yıl bekledi bayramda böbreğe kavuştu

'DA yaşayan Özel Kuvvetler Komutanlığı'ndan emekli astsubay Erdal Yaylacı, 11 yıl böbrek yetmezliği ile mücadele etti. Yaylacı, 8 yıl diyalize girdikten sonra 'nın ilk gününde beyin ölümü gerçekleşen ve ailesi tarafından organları bağışlanan kişiden alınan böbrekle sağlığına kavuştu. Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleşen sonrasında sağlığına kavuşan Erdal Yaylacı diyaliz sürecinin sona ermesinden dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. Böbrek yetmezliği nedeniyle haftanın üç günü diyalize girmek zorunda kaldığını ifade eden Yaylacı, hastalığının üzerinde oluşturduğu stresten kurtulmak için doktor kontrolünde her gün bir saat spor yaptığını anlattı.

TEDİRGİN OLDUM
Yaylacı, Kurban Bayramı'nın ilk günü sabaha karşı nakil için hastaneden gelen telefonunu açmakta zorlandığını dile getirerek, "Sabaha karşı telefonum çaldığında önce telefonun alarmı zannettim. Geç saatte telefon gelince tedirgin oldum ve kötü bir haber alacağımızı düşündüm. Doktorumuz böbrek bulunduğunu ve iki saat içinde testlerin yapılması için hastanede olmamız gerektiğini söyledi. O an nasıl yola çıktık, iki saat içinde hastaneye nasıl geldik hayal gibi hatırlıyorum. Yolda gelirken de bana nakil yapılacağını hiç düşünmedim. Öncelik ağır hastalarındır diye düşünüyordum ama doku kime uygunsa ona veriliyormuş. Bekleyen hastaları da görünce bana uymaz diye düşünmüştüm. Allah herkese nasip etsin. Bu bayram benim için çok farklı oldu. Bayramda nakil olmasaydım, Kurban Bayramı'nın ikinci günü diyalize girecektim" dedi. Hastanenin Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Tahir Özer, bayram sabahı organ bağışından haberdar olduklarını ve nakil ekibinin hemen hazırlıklara başladığını anlattı. Bayram sabahı erkenden hastaneye geldiklerinde dört aday hastanın olduğunu ifade eden Özer, "Nakil için en uygun hastamızın eski bir bordo bereli olması, vatan hizmetinde çalışması bizi ayrıca mutlu etti. Nakil sürecinin bitmesi öğle saatlerini buldu" ifadelerini kullandı.

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8 yıl bekledi bayramda böbreğe kavuştu
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