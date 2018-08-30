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’da açık hava sineması

Giriş Tarihi: 30.8.2018
ANKAmall’da açık hava sineması

ECE tarafından yönetilen , misafirlerini birbirinden eğlenceli etkinliklerle karşılamaya devam ediyor. Yaz akşamlarını renklendiren konserlerle binlerce ziyaretçiyi ağırlayan ANKAmall, bu sefer de Ankaralılara Türk sinemasının en çok sevilen filmlerini açık havada izleme fırsatı sunuyor. Açık hava sinemaları tarafından yönetilen ve senaryosunu 'in yazdığı; Demet Evgar, Gülse Birsel, Engin Günaydın ve Ayta Sözeri'nin başrol paylaştığı komedi filmi Aile Arasında ile start aldı. Bugün de Türkiye'nin en çok sevilen kültleşmiş filmlerinden Selvi Boylum Al Yazmalım ile sürecek olan gösterimler, 6 Eylül'e kadar Ankaralılar keyifli akşamlar yaşatmaya devam edecek.

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ANKAmall’da açık hava sineması
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