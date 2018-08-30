ANKAmall’da açık hava sineması

ECE Türkiye tarafından yönetilen ANKAmall, misafirlerini birbirinden eğlenceli etkinliklerle karşılamaya devam ediyor. Yaz akşamlarını renklendiren konserlerle binlerce ziyaretçiyi ağırlayan ANKAmall, bu sefer de Ankaralılara Türk sinemasının en çok sevilen filmlerini açık havada izleme fırsatı sunuyor. Açık hava sinemaları Ozan Açıktan tarafından yönetilen ve senaryosunu Gülse Birsel'in yazdığı; Demet Evgar, Gülse Birsel, Engin Günaydın ve Ayta Sözeri'nin başrol paylaştığı komedi filmi Aile Arasında ile start aldı. Bugün de Türkiye'nin en çok sevilen kültleşmiş filmlerinden Selvi Boylum Al Yazmalım ile sürecek olan gösterimler, 6 Eylül'e kadar Ankaralılar keyifli akşamlar yaşatmaya devam edecek.

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