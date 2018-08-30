Şehir Parkı’na konserli açılış

EYMIR, Seğmenler ve Şafak mahallelerinin kesişim noktasında 117 bin metrekalelik alana kurulan Gölbaşı Şehir Parkı'nın, bugün resmi açılışı yapılacak. Açılışta "İşte", "Kalakaldım" ve "Mesele" şarkılarıyla çıkış yapan arabesk müziğin son starı Serkan Kaya konser verecek. Yoğun bir katılım gerçekleşeceği beklenilen açılış programı saat 18.00'de başlayacak. Şehir Parkı açılış programının hemen öncesinde Türk Hava Kurumu'nun nefes kesen gösterileri yer alacak. Gösterilerde Motorlu Yelkenat, Motorlu yamaç paraşütü, RCM Model uçak uçuşu açılışı renklendirecek.

BUGÜN NELER OLDU