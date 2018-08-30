Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Şehir Parkı’na konserli açılış

’na konserli açılış

Giriş Tarihi: 30.8.2018
Şehir Parkı’na konserli açılış

EYMIR, Seğmenler ve Şafak mahallelerinin kesişim noktasında 117 bin metrekalelik alana kurulan Gölbaşı 'nın, bugün resmi açılışı yapılacak. Açılışta "İşte", "Kalakaldım" ve "Mesele" şarkılarıyla çıkış yapan arabesk müziğin son starı Serkan Kaya konser verecek. Yoğun bir katılım gerçekleşeceği beklenilen açılış programı saat 18.00'de başlayacak. Şehir Parkı açılış programının hemen öncesinde Türk Hava Kurumu'nun nefes kesen gösterileri yer alacak. Gösterilerde Motorlu Yelkenat, Motorlu yamaç paraşütü, RCM Model uçak uçuşu açılışı renklendirecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Şehir Parkı’na konserli açılış
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN