“24 saat değil 25 saat çalışalım”

ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile birlikte yapımı devam eden Eryaman Stadyumu'nda incelemelerde bulundu. Başkan Tuna ile stadyum inşaat çalışmalarını yerinde inceleyen Bakan Kasapoğlu, stadyumun biran önce bitirilmesi için bakanlığın her türlü desteği vereceğini söyledi. İnşaat firmasının yetkililerinden bilgi alan Bakan Kasapoğlu, "Gerekirse 24 saat değil 25 saat mesai harcayalım. Bu stadı Eylül ayı sonuna kadar Ankara futboluna kazandıralım" dedi.

AN BE AN İZLEYECEĞİZ

Başkan Tuna ise Ankara takımlarına nefes aldıracak bu projeyi sonuna kadar desteklediklerinin altını çizerek, "Bu stadın bir an önce bitmesini çok istiyoruz. Üzerimize düşen ne görev varsa yapmaya hazırız" değerlendirmesinde bulundu. Bakan Kasapoğlu, stadın tamamlanması sürecini yakından takip edeceklerini belirterek, "Her gün olmasa da sık sık buraya gelerek süreci takip edeceğim. En acil konumuz bu. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın tüm imkanları burası için seferber olacak. Buraya bir ofis kurarak, çalışmaları an be an izleyeceğiz" dedi.