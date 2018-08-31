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7 ülkeden 30 genç Keçiören’de buluştu

Giriş Tarihi: 31.8.2018
7 ülkeden 30 genç Keçiören’de buluştu
ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Eğitim Merkezi'nin ev sahipliğinde Uluslararası Çalışma Derneği'nin koordinatörlüğünde gönüllülüğün tanınması için 7 farklı ülkeden 30 genç bir araya geldi. Birleşmiş Milletler Gönüllüleri (UNV), Gençlik ve , Valiliği, Keçiören Belediyesi ve Uluslararası Çalışma Derneği iş birliği ve Türkiye 'nın mali desteğiyle gerçekleşen programda Erasmus+ program öncelikleri doğrulusunda aktif vatandaşlık, sosyal içerme ve dayanışma konularının yaygın eğitim metotlarıyla ele alındığı eğitim kapsamında kar amacı gütmeyen organizasyonlarda gönüllülüğün tanınırlığının arttırılması amacıyla bir dizi atölye, seminer ve çalışma ziyaretleri düzenlendi.
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7 ülkeden 30 genç Keçiören’de buluştu
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