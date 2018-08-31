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Apartmanda korkutan

Giriş Tarihi: 31.8.2018
Apartmanda korkutan yangın

YANGIN, Çankaya ilçesine bağlı Seyranbağları Mahallesi'nde meydana geldi. Başçavuş Sokak'taki 4 katlı binanın 2'nci katında bilinmeyen bir nedenden dolayı çıktı. Bir anda büyüyen alevler tüm daireyi sararken, yangını fark eden apartman sakinleri can havliyle kendilerini dışarıya atmaya başladı. Yangın nedeniyle evde ara ara patlamalar da meydana gelmeye başladı. Patlama ve yangın nedeniyle paniğe kapılan vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. Kısa süre içerisinde olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

1 KİŞİ YARALANDI
Bir yandan alevlere müdahale eden itfaiye erleri, bir yandan da apartmanın en üst katında mahsur kalan vatandaşları tahliye etmeye başladı. Vatandaşlara korkulu anlar yaşatan yangın, itfaiye erlerinin çalışmaları neticesinde söndürülürken, yangın nedeniyle yaralanan 1 tedavisi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı. Olayın görgü tanığı vatandaşlar, binadan önce alevler yükseldiğini ardından da patlama sesleri duyduklarını belirtti. Büyük panik yaşadıklarını belirten vatandaşlar, 1 kişinin yangın nedeniyle yaralandığını gördüklerini, mahsur kalan vatandaşların da itfaiye ekiplerince kurtarıldığını anlattı.

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Apartmanda korkutan yangın
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