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Korsan servisi tercih etmeyin

Başkanı yakında açılacak okullar öncesi vatandaşları korsan servis konusunda uyardı. Palandöken velilerin gerekli belgelere sahip servisleri tercih etmesini istedi

Giriş Tarihi: 31.8.2018
Korsan servisi tercih etmeyin

TÜRKIYE Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu () Genel Başkanı , velilerden korsan okul servislerinin asla tercih etmemelerini isteyerek, "Çocuklar okullarına odaya kayıtlı şoförlü ve yardımcı rehberi olan yla gitmeli. Velilerimiz kamera sistemlerinde TSE belgesi aramalı" ifadesini kullandı. Palandöken, yazılı açıklamasında, velilere okul servisi seçimi konusunda uyarılarda bulundu. Okulların açılmasının yaklaşmasıyla korsan servis araçlarının artmaya başladığına dikkati çeken Palandöken, velilerden bu araçlara itibar etmemelerini istedi.

KAYITLI ŞOFÖR VURGUSU
Palandöken, öğrencilerin kayıtlı şoför esnafının servis araçlarında güvenle seyahat edebileceğini belirterek, "Çocuklar okullarına odaya kayıtlı şöförlü ve yardımcı rehberi olan servis aracıyla gitmeli. Velilerimiz kamera sistemlerinde TSE belgesi aramalı. En önemlisi veliler bu kameraları nasıl takip edeceklerini ve sistemin çalışıp çalışmadığını kontrol edip çocuklarını öyle emanet etmelidirler. Aracında son teknolojiyi en iyi şekilde kullanan ve kurallara uyan, zorunlulukları yerine getiren velileri kandırmayan esnaf kesimimiz tercih edilmelidir" dedi.

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Korsan servisi tercih etmeyin
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