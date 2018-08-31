Korsan servisi tercih etmeyin

TÜRKIYE Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, velilerden korsan okul servislerinin asla tercih etmemelerini isteyerek, "Çocuklar okullarına odaya kayıtlı şoförlü ve yardımcı rehberi olan servis aracıyla gitmeli. Velilerimiz kamera sistemlerinde TSE belgesi aramalı" ifadesini kullandı. Palandöken, yazılı açıklamasında, velilere okul servisi seçimi konusunda uyarılarda bulundu. Okulların açılmasının yaklaşmasıyla korsan servis araçlarının artmaya başladığına dikkati çeken Palandöken, velilerden bu araçlara itibar etmemelerini istedi.

KAYITLI ŞOFÖR VURGUSU

Palandöken, öğrencilerin kayıtlı şoför esnafının servis araçlarında güvenle seyahat edebileceğini belirterek, "Çocuklar okullarına odaya kayıtlı şöförlü ve yardımcı rehberi olan servis aracıyla gitmeli. Velilerimiz kamera sistemlerinde TSE belgesi aramalı. En önemlisi veliler bu kameraları nasıl takip edeceklerini ve sistemin çalışıp çalışmadığını kontrol edip çocuklarını öyle emanet etmelidirler. Aracında son teknolojiyi en iyi şekilde kullanan ve kurallara uyan, zorunlulukları yerine getiren velileri kandırmayan esnaf kesimimiz tercih edilmelidir" dedi.