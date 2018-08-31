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Zafer bayramı’na başkente geliyordu

’den ’ya Zafer Bayramı’nı kutlamaya gelen 20 yaşındaki trafik sında hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 31.8.2018
Zafer bayramı’na başkente geliyordu

'dan Gaziemir istikametine seyreden İsmail Madenci idaresindeki 06 K 0494 plakalı otomobil, çevre yolu Kaynaklar çıkışında sağ şeritte henüz bilinmeyen bir nedenle durdu. Bu sırada aynı yönde giden H.Y. idaresindeki M OM 833 yabancı plakalı TIR, otomobile çarptı. da, otomobilde yolcu olarak bulunan sürücü Madenci'nin kızı Gülbeyaz ile (20) araç içerisinde sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye acil kurtarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi

. ANKARA'YA GELİYORDU
Ekiplerce araçtan çıkarılan yaralılar hastanelere kaldırıldı. Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Uzuntepe, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Madenci'nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Uzuntepe'nin cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Öte yandan, otomobil sürücüsü İsmail Madenci'nin polise verdiği ilk ifadesinde, kızını ve kızının arkadaşını 'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları için Havaalanı'na bırakmak amacıyla yola çıktığını söylediği öğrenildi.

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Zafer bayramı’na başkente geliyordu
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