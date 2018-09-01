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Binler Anıtkabir’de

Giriş Tarihi: 1.9.2018
Binler Anıtkabir’de
'ya, nedeniyle yurdun dört bir yanından gelen vatandaşlar, Ulu Önder 'ün ebedi istirahatgâhı Anıtkabir'i ziyaret etti. Başkentte 30 Ağustos Zafer Bayramı için sabah düzenlenen resmi törenin ardından, Anıtkabir'in kapıları vatandaşlara saat 10.00'da açıldı. Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle Ata'nın manevi huzuruna çıkan vatandaşlar, tören alanı ve mozole etrafında fotoğraf çektirdi. Bazı vatandaşlar da tören alanında 10'uncu Yıl Marşı'nı okudu. Mustafa Kemal Atatürk'ün şahsi eşyalarının sergilendiği Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi'nin girişinde de uzun kuyruklar oluştu.
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Binler Anıtkabir’de
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