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İki TIR’da paniği yaşandı

Giriş Tarihi: 1.9.2018
İki TIR’da yangın paniği yaşandı
'dan istikametine seyir halinde olan 06 AS 1998 plakalı kitap yüklü TIR'ın arka lastikleri, balataların aşırı ısınması nedeniyle seyir halindeyken alev aldı. Aynadan alevleri gören sürücü, TIR'ı yol kenarına çekip söndürme tüpleriyle müdahale etti. Yoldan geçen diğer sürücüler durumu Sungurlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü. Ankara'dan istikametine seyreden Özcan K. (35) idaresindeki 06 EC 7884 plakalı TIR'ın kağıt balyaları yüklü dorsesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
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İki TIR’da yangın paniği yaşandı
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