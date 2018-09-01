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Model uçaklar semalarında

Giriş Tarihi: 1.9.2018
Model uçaklar Ankara semalarında
Türkiye Milli Model Uçak Serbest Uçuş Şampiyonası, 'da başladı. Türk Hava Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, Ankara Gölbaşı Gölbek Köyü mevkiinde yapılan ve bugün sona erecek şampiyona, Türkiye'nin dört bir yanından gelen modelcileri buluşturdu. F1A Planörler (A2-Leylek), F1B Modeller, F1H Tipi Planörler (A-1, Kırlangıç, Flamingo) ve P-30 Tipi Modellerin (Lastik Motorlu) yarışacağı şampiyonaya 100'e yakın modelci katılıyor. Şampiyonada resmi yarışlar, bugün yapılacak ve kupalar sahiplerini bulacak.
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Model uçaklar Ankara semalarında
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