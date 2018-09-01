Model uçaklar Ankara semalarında

Türkiye Milli Model Uçak Serbest Uçuş Şampiyonası, Ankara
'da başladı. Türk Hava Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, Ankara Gölbaşı Gölbek Köyü mevkiinde yapılan ve bugün sona erecek şampiyona, Türkiye'nin dört bir yanından gelen modelcileri buluşturdu. F1A Planörler (A2-Leylek), F1B Lastik Motorlu
Modeller, F1H Tipi Planörler (A-1, Kırlangıç, Flamingo) ve P-30 Tipi Modellerin (Lastik Motorlu) yarışacağı şampiyonaya 100'e yakın modelci katılıyor. Şampiyonada resmi yarışlar, bugün yapılacak ve kupalar sahiplerini bulacak.