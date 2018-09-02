Köylülerden besi çiftliği protestosu

AKYURT'TA Haydar Mahallesi'ne besi çiftliği kurulacağı haberini alan Haydar ve Elecik Mahallesi sakinleri ilgili kurumlara şikayetlerini iletti ve inşaatın durdurulması için dava açtı. Daha öncede Akyurt Kaymakamı Osman Altın ile bu konuyu görüştüklerini ve "inşaatın durdurulduğu" sözünü aldıklarını belirten köylüler, besi çiftliği kurulacak alanda hafriyat çalışmalarının başlaması üzerine tepkilerini göstermek amacıyla Çankırı
Devlet Karayolunu yaklaşık bir saat süreyle trafiğe kapattı. Ankara
ile Çankırı ve Kastamonu
illeri arasında ulaşımı sağlayan yolun trafiğe kapatılması nedeniyle Jandarma ekipleri olay yerine intikal etti. Jandarma ekiplerinin yolun açılması için köylüleri ikna çabaları ise sonuç vermedi. "Ankara Valisi
, Akyurt Kaymakamı ve Akyurt Belediye Başkanı gelmeden yolu trafiğe açmayacağız" diyen köylülerle yolda beklemek zorunda kalan araç sahipleri arasında sık sık tartışmalar yaşandı. Jandarmanın köylüyü ikna çabaları yetersiz kalırken, olay yerine gelen Akyurt Kaymakamı Osman Altın vatandaşları yolu açmaları için ikna etti. MÜCADELEMİZ SÜRECEK
Yerleşim yerine besi çiftliği yapılmaması için şikâyette bulunduklarını ancak sonuç alamadıklarını belirten köylüler, "Evlerimizin bulunduğu alana 200 metre mesafe uzaklığa besi çiftliği kurulması için ruhsat verildi ve inşasına başlandı. Besi çiftliği yapılmaması için gerekirse yolu yeniden trafiğe kapatırız. Kokunun ve sineğin içinde yaşayamayız. Besi çiftliği ruhsatı iptal edilene kadar mücadelemiz sürecek" diyerek Kaymakam Altın'a görüşlerini ilettiler.