Next Level’da müzik ziyafeti

UZUN bir tatilin ardından yoğun iş ve okul temposunun başlayacağı Eylül ayında Next Level , şehre dönenleri Eylül konserleri ile karşılayacak. Next Level, Teras katta kurulan açık hava sahnesinde farklı tarzlarda performanslara ev sahipliği yapacak. 7 Eylül'de başlayacak olan konserlerde akustik performansıyla Demir Demirkan , etkileyici yorumu ile Jehan Barbur ve pop müziğin sevilen sesi Mirkelam gibi ünlü isimlerin yanı sıra, alternatif müziğin sevilen grupları da sahne alacak. Konser serisi Karadeniz müziğinin başarılı temsilcilerinden Volkan Arslan ile başlayacak. Seride; eğlendiren cover repertuvarıyla Fresh!, blues performansı ile Fetiblue Band, soul, blues ve rock'n roll müziğinin en keyifli örneklerini sahneye müthiş performansıyla taşıyan Soul Shaker & the Brass Brothers ve Anadolu Rock müziğinin sevilen şarkılarını seslendiren grup Şeytan Tüyü de yer alacak. Doğadan esinlenen yeşil konsepti, şık havuzları ve seçkin restoranlarıyla şehrin en önemli buluşma noktalarından olan Next Level Teras'ta Eylül ayı boyunca sekiz farklı performans müzikseverleri bekliyor.