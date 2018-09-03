14 gelen 9 giden

FUTBOLDA 9 Haziran'da başlayan 2018-2019 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi tamamlandı. Spor Toto Süper Lig'de transfer döneminin en hareketli kulüpleri MKE Ankaragücü ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor oldu. Başkent temsilcisi, 6 yıl aradan sonra döndüğü Süper Lig'de kadrosunu 14 yeni isimle güçlendirdi. Sarı-lacivertliler, 9 futbolcuyla ise yollarını ayırdı.

11 YABANCI TRANSFERİ

Gelenler: Johannes Hopf (Gençlerbirliği), Brice Djadje (Watford), Thomas Heurtaux (Udinese), Thibault Moulin (PAOK-Kiralık), Alessio Cerci (Verona), Yalçın Ayhan ve Tiago Pinto (Osmanlıspor), Bakary Kone (Malaga), Ricardo Faty (Bursaspor), Youness Mokhtar (Zwolle), Thievy Bifouma (Demir Grup Sivasspor), Mustafa El Kabir (Antalyaspor), Erdem Şen (Maritimo), Kubilay Kanatsızkuş (Bursaspor-Kiralık)

ALPER FETHİYE'DE

Gidenler: Yusuf Abdioğlu (Hatayspor), Gençer Cansev (Altay), Ferhat Kiraz (Eskişehirspor), Abdülkadir Kayalı (Giresunspor), Enes Kubat (Altınordu), Tonia Tisdell ve Marc Kibong (Denizlispor), Ahmet Can Arık (Nevşehirspor-Kiralık), Arif Morkaya (İstanbulspor). Öte yandan, Manisaspor'dan alınan Alper Önal, Fethiyespor'a kiralandı.