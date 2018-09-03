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14 gelen 9 giden

Ankaragücü sezonunda 14 futbolcuyu kadrosuna katarken 9 isimle yollarını ayırdı

Giriş Tarihi: 3.9.2018
14 gelen 9 giden

FUTBOLDA 9 Haziran'da başlayan 2018-2019 sezonu birinci ve tescil dönemi tamamlandı. Spor Toto Süper Lig'de transfer döneminin en hareketli kulüpleri MKE Ankaragücü ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor oldu. Başkent temsilcisi, 6 yıl aradan sonra döndüğü Süper Lig'de kadrosunu 14 yeni isimle güçlendirdi. Sarı-lacivertliler, 9 futbolcuyla ise yollarını ayırdı.

11 YABANCI TRANSFERİ
Gelenler: Johannes Hopf (Gençlerbirliği), Brice Djadje (Watford), Thomas Heurtaux (Udinese), Thibault Moulin (PAOK-Kiralık), Alessio Cerci (Verona), ve Tiago Pinto (Osmanlıspor), Bakary Kone (Malaga), Ricardo Faty (Bursaspor), Youness Mokhtar (Zwolle), Thievy Bifouma (Demir Grup Sivasspor), (Antalyaspor), Erdem Şen (Maritimo), Kubilay Kanatsızkuş (Bursaspor-Kiralık)

ALPER FETHİYE'DE
Gidenler: Yusuf Abdioğlu (Hatayspor), Gençer Cansev (Altay), (Eskişehirspor), Abdülkadir Kayalı (Giresunspor), Enes Kubat (Altınordu), Tonia Tisdell ve Marc Kibong (Denizlispor), Arık (Nevşehirspor-Kiralık), Arif Morkaya (İstanbulspor). Öte yandan, Manisaspor'dan alınan Alper Önal, Fethiyespor'a kiralandı.

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14 gelen 9 giden
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