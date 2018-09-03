Hayvan parkının yeni misafirleri

ANKARA
Büyükşehir Belediyesi Sincan Evcil Hayvanlar Parkı'nın çeşitliliği gün geçtikçe artıyor. Kalabalık bir hayvan varlığı olan parka yeni üyeler eklendi. Aralarında beyaz kuğu, deve, rakun, beyaz sülün ve altın sülünün olduğu yeni hayvanlar Sincan Evcil Hayvanlar Parkı'nın yeni üyeleri oldu. Yeni üyelerin gelmesiyle daha önce 583 hayvana ev sahipliği yapan parkta hayvan varlığı 600'e ulaşırken, tür sayısı da 48'den 53'e yükseldi. Başkentlilerin çocuklarıyla birlikte ziyaret ettiği Sincan Evcil Hayvanlar Parkı'nın ünü ise yurt dışına kadar ulaşmış durumda. Parktaki hayvan çeşitliliğinin artmasıyla birlikte vatandaşların uğrak yeri haline dönüşen Sincan Evcil Hayvanlar Parkı'na, yurt dışından gelen vatandaşlar da yoğun ilgi gösteriyor. Parkı çocuğuyla birlikte ziyaret eden Nurettin Çağlar,"İtalya
'dan geliyorum. Çocuğum buradaki hayvanat bahçesini merak ediyordu, buradaki çeşitli hayvanları görmüş oldu ve çok mutlu oldu. Çocuğuma hayvan sevgisini aşılamak için çok güzel bir fırsat. Burada ailemle keyifli vakit geçirdik. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna'ya teşekkür ediyorum" dedi.