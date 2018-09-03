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bize güvensin

Giriş Tarihi: 3.9.2018
Taraftarımız bize güvensin
TEKNIK Direktör maçlarda kendilerini yalnız bırakmayan Ankaragücü taraftarlarına da değindi. Taraftarlarının desteğiyle daha büyük başarılara imza atacaklarını belirten İsmail Kartal, "Taraftarlarımız bizlere güvensinler ve bu güne kadar olduğu gibi bundan sonrada bizleri sabırla, coşkuyla ve inançla desteklemeye devam etsinler. Onların beklentilerine cevap verebilecek sonuçlar elde etmek için ben, teknik ekibim ve futbolcularımız daha çok çalışarak, daha büyük başarılar elde edip, daha büyük hedeflere ulaşacağız" diyerek sözlerini noktaladı.
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