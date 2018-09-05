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pazarı büyüyor

Giriş Tarihi: 5.9.2018
İkinci el pazarı büyüyor

MOTORLU Araç Satıcıları Federasyonu () Genel Başkanı , yıl başından itibaren araç piyasasında hareketlilik yaşandığını belirterek "Yılın tümünde el değiştiren araç sayısının 8 milyonu aşacağını düşünüyoruz'' dedi. Aydın Erkoç, ''İkinci el pazar son 5 yılda yüzde 58 oranında bir büyüme gösterdi. Sadece otomobil bazında bakarsak büyüme yüzde 65'i buluyor" diye konuştu. MASFED'in çabalarıyla Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğunun da sektörü hızlandıracağını söyleyen Erkoç, bu belge sayesinde kayıt dışılığın ve tüketici mağduriyetinin de önüne geçileceğini kaydetti.

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İkinci el pazarı büyüyor
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