Kahramankazan’a sağlık kümelenmesi

KAHRAMANKAZAN Belediyesi ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Afyon Kocatepe Üniversitesi işbirliğiyle hayata geçirilecek olan termal sağlık ve kongre kümelenmesi için çalışmalar sürüyor. Uluslararası standartlarda hizmet vermeyi hedefleyen termal sağlık ve kongre şehri için hazırlanan örnek proje tamamlanarak görücüye çıktı. Soğulcak köyünden çıkan ve dünyanın en kaliteli termal kaynakları arasında gösterilen termal suyun kullanılacağı şehirde, öncelikli olarak şehit yakınları ve gazilerin rehabilitasyonunun yapılması sağlanacak. Kahramankazan'ı uluslararası arenada önemli bir sağlık ve kongre merkezi konumuna taşıyacak proje, ciddi anlamda istihdam potansiyeli yaratacak. Yapım çalışmaları süren Ova Çayı Rekreasyon Alanı yakınında kurulması planlanan proje kapsamında oluşturulacak kümelenmede, büyük organizasyon ve toplantılara ev sahipliği yapabilecek kapasitede kongre merkezleri, yaşlı bakım merkezi, kondisyon merkezi, fizik tedavi merkezi, rehabilitasyon merkezi, hastane, geriatri merkezi, müstakil yaşam alanları, yöresel ürünler çarşısı, alışveriş merkezi, sosyal donatı, spor ve rekreasyon alanları gibi birçok yapı yer alacak. Proje kapsamında oluşturulacak merkezde, Soğulcak bölgesinden çıkarılan ve dünyanın en kaliteli termal su kaynakları arasında gösterilen termal su kullanılacak.

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