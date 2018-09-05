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kayıtları başladı

Giriş Tarihi: 5.9.2018
Mobil Anaokulu kayıtları başladı

MAMAK Belediyesi'nin dezavantajlı bölgelere yönelik uyguladığı 'nun kayıtları başladı. İlçe sınırları içerisinde çeşitli imkansızlıklar nedeniyle okul öncesi eğitime katılamayan, 3-6 yaş gurubu minikleri için özel olarak tasarlanan otobüs ile hem eğlence hem de eğitim miniklerin ayağına gidiyor. Her geçen yıl öğrenci sayısının düzenli olarak arttığı Mobil Anaokulu'nun yeni dönem kayıtları için son başvuru tarihi 21 Eylül. Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, "Mobil anaokulunun içerisinde bir anaokulunda olan bütün eğitimler veriliyor" dedi.

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Mobil Anaokulu kayıtları başladı
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