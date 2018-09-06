Altındağlılar seyyah oldu

Altındağ Belediyesi tarafından düzenlenen kültür gezileri aralıksız devam ediyor. 2006 yılından beri düzenlenen bu gezilerin Altındağlılara sağladığı faydalar saymakla bitmiyor. Hem daha önce görmediği yerleri gören hem tarih bilinci kazanan hem de özgüven tazeleyen Altındağlı vatandaşlar için geziler sırasında her şey düşünülüyor. Amaç ise kültürel değerlerin hep diri kalmasını ve tarih bilincinin yok olmamasını sağlamak. 10 BİN KİŞİ KATILDI

Altındağlı kadınları, çocukları ve beyleri kültür gezileriyle buluşturan Altındağ Belediyesi, kültür gezilerini 2018 yılında da tüm hızıyla sürdürdü. Altındağ Belediyesi, yılın ilk bölümünde kültür gezileri kapsamında Altındağlıları 5 farklı şehirle tanıştırdı. Konya'ya, Nevşehir'e, Bilecik'e, Bursa'ya ve Çanakkale'ye gezi düzenleyen Altındağ Belediyesi, 2018 yılı bitmeden yaklaşık 10 bin kişiyi kültür gezileriyle buluşturdu. Altındağ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün 2018 yılının ikinci yarısı için belirlediği gezi noktaları da Altındağlıların büyük beğenisini topladı. Bu doğrultuda Amasya'ya, Tokat'a, Şanlıurfa'ya, Edirne'ye ve İstanbul'a gitmek için hazırlıklar başladı. Bu gezilerle birlikte Altındağ Belediyesi, 7 bine yakın Altındağlı vatandaşı daha kültür gezileriyle buluşturacak. Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, tam 12 yıldır düzenledikleri kültür gezileri hakkında konuştu.

BÜYÜK PARALAR HARCAMADIK

Başkan Tiryaki, gezilerde yer alacak kişilerin hiçbir ayrım gözetilmeden belirlendiğini söyledi. Başkan Tiryaki, kültür gezilerine büyük paralar harcamadıklarını da vurguladı. Geziler için yapılan ödemelerin çok önceden gerçekleştiğini, böylece oldukça makul fiyatlarla yola çıkıldığını ifade eden Başkan Tiryaki, "Bu durum yerinde ve zamanında attığımız doğru adımların bir göstergesidir" dedi.