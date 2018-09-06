Bütçe çok yatırım yok

Ankara'da nüfusu 100 binin üzerinde olan 10 ilçe belediyesinin bütçe sonuçları belli oldu. Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mehmet Emin Ayaz tarafından hazırlanan kitapçığa göre 2017 yılında başkentin en çok yatırım yapan belediyeleri ile en az yatırım yapan belediyeleri belli oldu. Altındağ Belediyesi başkentte bütçesinden en fazla yatırıma para harcayan belediye oldu. 291 milyon TL bütçesi bulunan Altındağ Belediyesi, bunun yüzde 46'sını yani 135 milyon TL'lik yatırım gerçekleştirdi. Bu alanda en kötü profili çizen belediye ise CHP'li Çankaya oldu. Ankara'daki belediyeler arasında en fazla bütçeye sahip olan Çankaya Belediyesi, bütçesinin sadece yüzde 10'unu yatırıma harcadı. "Belediyecilik sosyal demokratların işidir" diyen Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, 677 milyon TL'lik bütçenin 71 milyon TL'si ile ilçeye yatırım yaptı. Bütçesi neredeyse Çankaya'nın yarısına tekabül eden Keçiören Belediyesi bile 2017 yılında 89 milyon TL'lik yatırım gerçekleştirdi.

PERSONELE 179 MİLYON TL

Çankaya ?Belediyesi'nin yatırım konusundaki cimriliği personel giderleri konusunda ise biranda bonkörlüğe dönüşmüş durumda… Ankara'da en çok personele sahip belediyelerden birisi olan Çankaya Belediyesi bütçesinin yüzde 25'ini ise personel giderlerine harcadı. Çankaya Belediyesi 2017 yılı bütçesinden tam 179 milyon TL'yi bu kaleme harcayarak rekor kırdı. Çankaya Belediyesi'nin personele harcadığı bu para ile Pursaklar, Altındağ, Keçiören, Etimesgut, Gölbaşı ve Polatlı belediyelerinde bulunan tüm personelin maaşları ödenebiliyor.