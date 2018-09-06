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Geleceğin sanatçıları aranıyor

Giriş Tarihi: 6.9.2018
Geleceğin sanatçıları aranıyor

YETENEKLERINE güvenen ve başarılı bir sanat kariyerine ilk adımı atmak isteyenler için Konservatuarı'na başvuru süreci başladı. Seçmelere katılmak isteyenler 21 Eylül Cuma gününe kadar 2 adet fotoğraf ve nüfus cüzdanı fotokopisi ile Mamak Kültür Merkezi'ne gelerek kayıt yaptırabilecek. Yeteneklerini keşfetmek isteyen vatandaşları sınavla bünyesine almaya hazırlanan Konservatuarı'nın seçmeleri ise 22 Eylül' de gerçekleşecek. Konservatuar bölüm hocalarından oluşan jüri karşısında yapılacak elemelerde ev hanımından, öğretmene, öğrencisinden memuruna konservatuara girmek isteyen sanatçı adayları yarışacak. Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği, halk oyunları ve tiyatro dallarında gerçekleşecek sınavlarda başarılı olan öğrenciler, 2 yıl süreyle Mamak Belediyesi Konsevartuarı'nda eğitim görecek.

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Geleceğin sanatçıları aranıyor
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