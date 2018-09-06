Osmanlıspor topbaşı yaptı

OSMANLISPOR, Gençlerbirliği'yle oynadığı lig maçının ardından üç günü izinli olarak geçirdi. Tecrübeli teknik adam Mustafa Reşit Akçay yönetiminde Batıkent Tesisleri'nde toplanan morsarılılar haftanın ilk antrenmanına çıktı. Başkent ekibi, Batıkent Tesisleri'ndeki antrenman sahasının bakıma alınması nedeniyle çalışmaları Ostim Stadı'nda gerçekleştirdi. 1,5 saat süren antrenmana bileğinde hafif ağrısı bulunan Muhammed Bayır tedbir amaçlı katılmadı. Diğer yandan tedavileri tamamlanarak iyileşme sürecine giren Numan Çürüksu ve Engin Bekdemir antrenmanın tamamında yer aldı. Mor-sarılı ekip, antrenmana ısınma koşusuyla başladı. Daha sonra gruplar halinde çeşitli pas organizasyonunda bulunan oyuncular, tam sahada oynanan çift kale maçla antrenmanı sonlandırdı. Osmanlıspor çalışmalarını yine Ostim'de sürdürecek.

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