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topbaşı yaptı

Liglere verilen milli aranın ardından 3 günlük izin yapan , topbaşı yaptı. Ostim Stadı’ndaki antrenmanda ve yer aldı

Giriş Tarihi: 6.9.2018
Osmanlıspor topbaşı yaptı

, Gençlerbirliği'yle oynadığı lig maçının ardından üç günü izinli olarak geçirdi. Tecrübeli teknik adam yönetiminde 'nde toplanan morsarılılar haftanın ilk antrenmanına çıktı. Başkent ekibi, Batıkent Tesisleri'ndeki antrenman sahasının bakıma alınması nedeniyle çalışmaları Ostim Stadı'nda gerçekleştirdi. 1,5 saat süren antrenmana bileğinde hafif ağrısı bulunan Muhammed Bayır tedbir amaçlı katılmadı. Diğer yandan tedavileri tamamlanarak iyileşme sürecine giren ve antrenmanın tamamında yer aldı. Mor-sarılı ekip, antrenmana ısınma koşusuyla başladı. Daha sonra gruplar halinde çeşitli pas organizasyonunda bulunan oyuncular, tam sahada oynanan çift kale maçla antrenmanı sonlandırdı. Osmanlıspor çalışmalarını yine Ostim'de sürdürecek.

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Osmanlıspor topbaşı yaptı
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