Sponsor yok

Türkiye futbol liglerinde 2018- 2019 sezonu birkaç hafta önce başladı. En az futbol kulüpleri kadar markalar da bu heyecana ortak oluyorlar. Çünkü büyük şirketlerin futbol kulüpleri üzerinden marka bağlılığı yaratma isteği yüksek bütçeli sponsorluk anlaşmalarının ortaya çıkmasına yol açıyor. Forma sponsoru ya da ana sponsor denildiğinde ise akla ilk olarak kulüp formasının göğüs kısmındaki reklam alanı geliyor. 2018- 2019 sezonuna bakıldığında, TFF'nin kendi sponsorları hariç, Süper Lig'de 189 sponsor marka bulunuyor. Ancak Ankaragücü, Gençlerbirliği ve Osmanlıspor gibi Ankara'nın futbol kulüpleri sponsor bulmakta zorluk çekiyor. Bu durum özellikle Ankara kökenli büyük firmaların başkent futboluna yatırım yapmaktan çekindiğini ortaya koyuyor.

3 TAKIMDAN BİRİ

Futbol kulüplerinin taraftar desteğinin yanında markayla yapılan iş birlikleri de kulübün başarı yakalamasında ve sporun gelişmesinde belirleyici etkenlerden biri oluyor. Geçtiğimiz sezon verilerine göre Süper Lig'de en fazla sponsora sahip olan takım toplamda 33 sponsor ile Sivasspor oldu. 6 yıl aradan sonra Süper Lig'e yükselen ve başkenti bu ligde temsil eden tek takım olan Ankaragücü'nün ise forma göğüs sponsoru bulunmuyor. Ankaragücü, Akhisarspor ve Antalyaspor ile forma göğüs sponsoru olmayan 3 takımdan biri oldu.

YOKSUN KALDILAR

Süper Lig'e nazaran daha az sponsor çeken 1. Lig'de de Ankara takımları sponsor yokluğu çekiyor. Yine geçtiğimiz sezon Süper Lig'den düşerek bu sezon 1. Lig'de mücadele eden Gençlerbirliği ve Osmanlıspor'un da forma göğüs sponsoru bulunmuyor. Ankaragücü, Gençlerbirliği ve Osmanlıspor'un geçtiğimiz sezon forma göğüs sponsoru olan firmalar bu sezon başkent takımlarına sponsor olmadı. Sponsorlardan kazanılan gelirler transfer ücretleri ve kulüp giderleri gibi bir çok mali sorunda takımları rahatlatırken, Ankara kulüpleri bu imkandan yoksun kalıyorlar.