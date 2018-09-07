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’nın suyuna uluslararası analiz

Giriş Tarihi: 7.9.2018
Ankara’nın suyuna uluslararası analiz
BARAJLARDAN musluklara suyun zorlu yolculuğundaki duraklardan biri olan 'nda başkentlilerin sağlıklı ve güvenli su içmesi için hummalı bir çalışma gerçekleştiriliyor. Son teknolojiyle donatılan cihazlarla ASKİ Merkez Laboratuvarı'nda güvenli su analizi yapılıyor. ASKİ Çevre Koruma ve Su Havzaları Dairesi Başkanlığı Laboratuvarları Şube Müdürlüğü bünyesinde Temiz Su, ve Bakteriyoloji Analiz Laboratuvarı olmak üzere 3 üniteden oluşan ASKİ Merkez Laboratuvarı, teknik alt yapısı ve profesyonel kadrosuyla gerçekleştirdiği analizlerle sektörün öncü laboratuvarları arasında gösteriliyor. ASKİ'nin kullanıma sunduğu şehir şebeke suyunun kalitesini ve güvenliğini içme suyu ve atık su arıtma tesislerinin çıkış noktaları başta olmak üzere bin 988 odak noktadan aldığı numuneleri analiz ederek kontrol altında tutan laboratuvar sağlıklı ve güven içinde su tüketmesini sağlıyor.
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Ankara’nın suyuna uluslararası analiz
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