Ankara’nın suyuna uluslararası analiz

BARAJLARDAN
musluklara suyun zorlu yolculuğundaki duraklardan biri olan Merkez Laboratuvarı
'nda başkentlilerin sağlıklı ve güvenli su içmesi için hummalı bir çalışma gerçekleştiriliyor. Son teknolojiyle donatılan cihazlarla ASKİ Merkez Laboratuvarı'nda güvenli su analizi yapılıyor. ASKİ Çevre Koruma ve Su Havzaları Dairesi Başkanlığı Laboratuvarları Şube Müdürlüğü bünyesinde Temiz Su, Atık Su
ve Bakteriyoloji Analiz Laboratuvarı olmak üzere 3 üniteden oluşan ASKİ Merkez Laboratuvarı, teknik alt yapısı ve profesyonel kadrosuyla gerçekleştirdiği analizlerle sektörün öncü laboratuvarları arasında gösteriliyor. ASKİ'nin kullanıma sunduğu şehir şebeke suyunun kalitesini ve güvenliğini içme suyu ve atık su arıtma tesislerinin çıkış noktaları başta olmak üzere bin 988 odak noktadan aldığı numuneleri analiz ederek kontrol altında tutan laboratuvar sağlıklı ve güven içinde su tüketmesini sağlıyor.