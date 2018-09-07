Hazırlık derbisi

MILLI Takım'ın UEFA Uluslar Ligi'nde oynayacağı Rusya ve İsveç maçlarından dolayı bu hafta Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'de karşılaşma oynanmayacak. Liglere verilen bu arayı iyi değerlendirmek isteyen Ankaragücü ile Gençlerbirliği ise özel maçta birbirlerine rakip olacaklar. Yarın saat 17.30'da başlayacak olan derbi karşılaşması Yenikent Osmanlı Stadı'nın bakıma alınmasından dolayı Gençlerbirliği İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenman sahasında oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan alınan izin doğrultusunda İlhan Cavcav Tesisleri'nin seyirciye elverişsiz şartları sebebiyle karşılaşma taraftarlara kapalı olacak.

ANKARAGÜCÜ 9 EKSİKLE ÇALIŞTI

Hazırlıklarına devam eden Ankaragücü Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştiren antrenmanda, ilk olarak dayanıklılık ve güç çalışması yaptı. Daha sonra pas koordinasyonu çalışması yapan sarı lacivertliler, son bölümde dar alanda çift kale maç yaptı. Antrenmanın bir bölümünü Başkan Mehmet Yiğiner ve beraberindeki Yönetim Kurulu Üyeleri de saha kenarından takip etti.Milli maç arasında hazırlıklarını sürdüren Gençlerbirliği günü çift antrenmanla geçirdi. Sabah bölümünde kuvvet ve dayanıklılık çalışan oyuncular akşam ise doksan dakikalık toplu antrenman yaptı. Akşam antrenmanına ısınma koşusu ve 5'e 2 top kapma oyunu ile başlayan futbolcular daha sonra gol oyunu oynadı. İkinci bölümde dar alanda çift kale maç yapan futbolculara teknik direktör Erkan Sözeri de katıldı. Bugün yapılan antrenmana milli takımlarda olan Mert Çetin, Stephane Sessegnon ve Kari Arnason'un yanı sıra tedavilerine devam edilen Nobre, Selçuk, Deniz ve Ahmet Oğuz da katılmadı.