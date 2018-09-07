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ile yatırım ve formu

Giriş Tarihi: 7.9.2018
Hindistan ile yatırım ve ticaret fırsatları formu
ANKARA Ticaret Odası () Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, ile arasındaki ikili ticaret hacminin 2017 sonu itibariyle yaklaşık 7 milyar dolara ulaştığını belirterek, "Ülkelerimiz arası ticaret üzerindeki kur baskısını azaltmalıyız, milli paralarımızla karşılıklı alım ve satım yapabiliriz" dedi. ATO'nun Hindistan Büyükelçiliği ile ortaklaşa düzenlediği "Hindistan ile Yatırım ve Forumu", ATO Congresium VİP Salonu'nda gerçekleştirildi. Forumun açılışında konuşan Baran, Hindistanlı iş adamlarını Türkiye'de görmekten mutluluk duyduğunu söyledi. Baran, Türkiye'nin Hindistan'ı büyüyen ekonomisi, geniş pazarı, sahip olduğu zengin insan kaynağı, köklü tarihi ve kültürel mirasıyla dost bir ülke olarak gördüğünü vurgulayarak, "ATO olarak ülkelerimiz arasındaki dostane ilişkilerin ticaret alanında da meyvelerini vermesini arzu ediyoruz" ifadelerini kullandı.
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Hindistan ile yatırım ve ticaret fırsatları formu
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