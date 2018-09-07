Yankesiciler yakalandı

Ankara? Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği görevlilerince yankesicilere yönelik yapılan çalışma kapsamında başta Ulus olmak üzere şehrin dört bir yanında yankesicilik yapan ve çok sayıda suç kaydı bulunan 3 yankesici kıskıvrak yakalanarak tutuklandı.

ZARFÇILARI KAMERALAR ELE VERDİ

3 ayrı kişiyle iletişim kurup birlikte yolda yürüyen Derya G., ile Orhan Y., bir zarfın içine önceden yerleştirdikleri para süsü verdikleri gazete kağıtlarını ve sahte paraları, para bulma bahanesiyle yerden aldıkları ve kontrol amaçlı müştekilerden para isteyip , parayı gazete kağıdıyla değiştirip (zarfçılık) yöntemiyle yankesicilik yaptıkları ortaya çıktı. Müştekilerden gerçek paraları alıp gazete kâğıtlarını veren ve kısa sürede ortadan kaybolan 2 işbirlikçi polisten kaçamadı.Alışveriş yaparken cebindeki 2 bin 200 TL'nin çalındığı fark eden vatandaş durumu anında polise haber verdi. Kamera kayıtlarını inceleyen polisler Ankara'da onlarca vatandaşın canını yakan cepçilik tabir edilen yöntemle yankesicilik yapıp geçimini sağlayan sabıkalı yankesici Mehmet K.'nin yankesicilik yaptığı görüntüleri tespit etti. Adım adım zanlının izini süren polisler kısa sürede Mehmet K.'yı yakaladı. Güvenlik kameraları yardımıyla zanlıları yakalayan polisler yankesicileri mahkemeye çıkardı.