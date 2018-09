Hasta köpek hayata döndü

BUGÜN NELER OLDU

VATANDAŞLARDAN gelen ihbar üzerine harekete geçen Altındağ Belediyesi Veteriner Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Kale Mahallesi'nde bulunan ağır hasta bir sokak köpeğine anında müdahale etti. Bulunduğu yerden anestezi enjekte edilerek alınan köpek, Altındağ Belediyesi Veteriner Şube Müdürlüğü'nde tedavi altına alındı. Altındağ Belediyesi Veteriner Hekimi Emre Çınar, "Köpeğimiz Kale Mahallesi'nden anestezi enjekte edilmek suretiyle alındı. Ağır hasta olduğunun bilgisi gelmişti. Vatandaşlarımız durumu bize bildirdi. Köpeği hemen sedyeyle taşıyarak bulunduğu yerden alıp, müdürlüğümüzde tedavi altına aldık. Köpeğimizin durumu şu anda iyi…" dedi.Hayvanları sevmenin ve onlara merhamet etmenin dinimiz için de çok önemli olduğunu her fırsatta vurgulayan Belediye Başkanı Veysel Tiryaki ise kendileri için her canın çok kıymetli olduğunu söyledi. Altındağ'da doğaya ve hayvanlara sevgi dolu yaklaşan bir nesil yetiştiğini söyleyen Başkan Tiryaki, "Sokak hayvanlarımız da türlü sıkıntılar çekiyor. Onlar da can taşıyor. Altın kalpli Altındağlı kardeşlerim sokaktaki canlılardan da merhametini esirgemeyecektir. Bizim merhametli insanlara ihtiyacımız var. Doğaya ve hayvanlara yararı dokunacak çalışmalarımız sürecek" diye konuştu.