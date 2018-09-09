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Akif’in hayatı film oluyor

Giriş Tarihi: 9.9.2018
Akif’in hayatı film oluyor
İstiklal Marşı yazarı 'un 63 yıllık hayatını konu alan "Korkma" isimli uzun metrajlı film için yapım şirketi ve sponsor firma arasında sözleşme imzalandı. Türk edebiyatının ve bağımsızlık mücadelesi yıllarının en önemli isimlerinden olan Mehmet Akif Ersoy'u anlatacak filmin yapım ekibi 'da sanatseverlerle bir araya geldi. Filmin senarist ve yönetmeni Talat Özpolat, yazım süreci 4 yıl süren senaryoyu, 'nın ilk kelimesi "Korkma"'dan ilham alarak kurduğunu söyledi. Özpolat, hamasi bir iş yapmak istemediklerini, istiklal şairinin insani yönünü yazdığını belirterek, "Gençlerimiz bu önemli ismi tanısın istedim. Bunu da belgesel tadında değil de sinema dilinde çektik" diye konuştu. Çekimlerine 'da başlanacak filmin sponsorluğunu üstlenen iş adamı Necati Bulak ise "Daha ismini duyduğumuzda vücudumuz ürperdi. 'Korkma' aslında Türk halkının soyadıdır. Böyle bir filmin altına imza atmak ve katkı vermeyi kendimize bir zorunluluk olarak hissettik." diye konuştu. Genel Koordinatör İmbat Muğlu, filmin çekim sürecini hızlı bir şekilde başlatacaklarını ve İstiklal Marşı'nın kabulünün 98'inci yıl dönümü olan 12 Mart 2019'da vizyona girmesi için uğraş vereceklerini belirtti.
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Akif’in hayatı film oluyor
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