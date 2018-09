Ambargodan liderliğe

BUGÜN NELER OLDU

18 yaşındaykenKarayolları Genel Müdürlüğü'nde (KGM) işçi olarak çalışmaya başlayan HİDROMEK firmasının Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Basri Bozkurt , işçilikten mühendisliğe ardından da iş adamlığına uzanan yolculuğunu SABAH Ankara ile paylaştı. Ankara'da Siteler'de küçük bir atölyede temelleri atılan HİDROMEK, bugün dünya iş makineleri sektörüne yön veren en büyük 50 oyuncu arasında yer alan dev bir marka. Kıbrıs Barış Harek âtı sırasında ABD'nin Türkiye 'ye koyduğu ambargo ona bambaşka bir yol açtı. O dönemde Karayolları Genel Müdürlüğü'nde iş makineleri tamir ve bakımı mühendisi olarak çalışan 71 yaşındaki Bozkurt ve arkadaşları, uygulanan ambargo sebebiyle yurt dışından temin edilemeyen iş makinesi parçalarını kendileri üretmeye başladı. Bozkurt, şimdi dünyanın birçok ülkesine iş makinesi ihracat ediyor.Cumhuriyet tarihinin en büyük 3 ekonomik krizini yakından yaşayan Bozkurt, 2008'deki Avrupa krizine ise İspanya yatırımında yakalandı. Bozkurt zorlu serüveni, "Sermayesiz, imkanlar olmadan, kendi gücümüzle bu yola çıktık. Çok zor günlerimiz geçti. Ama inandık ve başardık. Şimdi ise HİDROMEK yaklaşık 2 bin kişilik istihdam sağlıyor" cümleleri ile anlattı. HİDROMEK'in 1989 yılında tasarımı kendilerine ait olan kazıcı yükleyici imalatı yapmaya başladığını kaydeden Bozkurt, 1999 yılında ilk ihracatlarını Tunus'a gerçekleştirdiklerini ve uzun yıllardan beri Tunus'ta pazar lideri olduklarını dile getirdi. Bugün Kuzey Amerika dışında tüm kıtalara ihracatlarının bulunduğunu bildiren Bozkurt, 100'den fazla ülkede 43 binin üzerinde HİDROMEK iş makinesinin çalıştığını söyledi. Bozkurt, "2017 yılı ciromuz 1,2 milyar TL'ydi. Bunun yaklaşık yüzde 40'ını ihracat oluşturuyor" ifadelerini kullandı.Kurdukları HİDROMEK Tasarım Stüdyosu'nun Türkiye'nin sayılı taşıt tasarım stüdyolarından biri olduğuna işaret eden Bozkurt, Red Dot Best of the Best, If Design, German Design ve Good Design gibi uluslararası ödüller de dahil olmak üzere toplam 14 adet tasarım ödüllerinin bulunduğunu kaydetti. Bozkurt, ayrıca, iş makineleri üreten en büyük 50 global firmanın sıralandığı uluslararası "Yellow Table" listesine giren ilk ve tek Türk üretici olduklarını ve 6 yıldır bu listede yer aldıklarını dile getirdi.