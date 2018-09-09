Okula dönüş heyecanı

Podıum Ankara Alışveriş Merkezi
, sevilen çocuk etkinliklerine bir yenisini daha ekledi ve 13-16 Eylül tarihlerinde okula dönüş heyecanını birlikte yaşayalım diye ziyaretçileri için muhteşem bir program hazırladı. Türkiye
'nin ünlü çizgi filmi, TRT
Çocuk ekranlarının fenomen kahramanları İBİ
& TOSİ
canlı gösterisi çocuklarla buluşuyor. Düzenlenecek sahne etkinliği ile İBİ ve TOSİ maskot karakterleri ile eğlenceli anlar Podium Ankara
miniklerini bekliyor olacak. Podium Ankara
Alışveriş Merkezi okul alışverişlerine destek oluyor. 13 ve 16 Eylül tarihlerinde tek seferde 150 TL alışveriş yapan herkese, boyama kaleminden deftere özel kutusunda okul seti hediye ediyor.