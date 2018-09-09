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’na dosya sundular

Giriş Tarihi: 9.9.2018
Sağlık Bakanı’na dosya sundular
Ankara Ticaret Odası () Başkanı Gürsel Baran başkanlığındaki ATO heyeti, Dr. Fahrettin Koca'yı ziyaret etti. Sağlık sektöründe faaliyet gösteren ATO , ziyaret sırasında, sorunlarını ve çözüm önerilerini dile getirdiler. ATO heyetinin taleplerini dinleyerek notlar alan , dile getirilen konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Koca, sağlık turizmi alanında yapacakları çalışmalardan da söz etti. Bakan Koca'yı ziyareti sırasında ATO Başkanı Baran'a ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Halil İbrahim Yılmaz ve Temel Aktay, Yönetim Kurulu Üyeleri Adem Ali Yılmaz ve Edip Balcı, ATO Meclis Üyeleri Adnan Erdoğan, Ahmet Sarıbay, Emin Karpuzcu, Erkin Delikanlı, İlker Savan, Kürşad Ramazan Özdemir, Necmettin Din, Neşet Şengün, Raşit Mandıroğlu ve Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası (SEİS) Başkanı Metin Demir eşlik etti.
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Sağlık Bakanı’na dosya sundular
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