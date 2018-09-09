Sağlık Bakanı’na dosya sundular

Ankara Ticaret Odası (ATO
) Yönetim Kurulu
Başkanı Gürsel Baran başkanlığındaki ATO heyeti, Sağlık Bakanı
Dr. Fahrettin Koca'yı ziyaret etti. Sağlık sektöründe faaliyet gösteren ATO Meclis Üyeleri
, ziyaret sırasında, sorunlarını ve çözüm önerilerini dile getirdiler. ATO heyetinin taleplerini dinleyerek notlar alan Bakan Koca
, dile getirilen konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Koca, sağlık turizmi alanında yapacakları çalışmalardan da söz etti. Bakan Koca'yı ziyareti sırasında ATO Başkanı Baran'a ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Halil İbrahim Yılmaz ve Temel Aktay, Yönetim Kurulu Üyeleri Adem Ali Yılmaz ve Edip Balcı, ATO Meclis Üyeleri Adnan Erdoğan, Ahmet Sarıbay, Emin Karpuzcu, Erkin Delikanlı, İlker Savan, Kürşad Ramazan Özdemir, Necmettin Din, Neşet Şengün, Raşit Mandıroğlu ve Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası (SEİS) Başkanı Metin Demir eşlik etti.