Su ve ekmek fiyatlarını sabit tutmaya çalışıyoruz

Ankara
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Ankara'nın kaplıcaları ve doğası ile meşhur ilçesi Kızılcahamam'daydı. Kızılcahamam, Kültür, Sanat ve Su Festivali'nin açılışına katılan Başkan Tuna'ya, Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney, AK Parti
Ankara Milletvekilleri Emrullah İşler, Nevzat Ceylan ve BBP Genel Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Mustafa Destici, MHP
Ankara Milletvekili Yaşar Yıldırım ile Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim de eşlik etti. YATIRIMLAR DEVAM EDİYOR
İlçe ziyaretinde Kızılcahamam Belediyesi'ni ziyaret eden Başkan Tuna, ilçedeki muhtarlarla da bir araya geldi. Eğerlidere Köyü Muhtarı Ali Altun'un asfalt talebi üzerine konuşan Başkan Tuna, "Yılsonuna kadar yolu olmayan köy, kasaba kalmayacak. Kızılcahamam, Beypazarı, Nallıhan ilçelerimizde asfalt çalışmalarımız son süratle devam ediyor. Özellikle buralara odaklandık. Bu sezon büyük kısmını halledeceğiz inşallah. Bu üç ilçemizde bulunan yollara günlük 5 milyon, haftalık da en az 30 milyon lira değerinde yatırım yapıyoruz" dedi. SU İNDİRİMİ MEMNUNİYETİ
Kızılcahamamlılar, Başkan Tuna'nın göreve gelmesiyle birlikte önce 16 ilçede, ardından da Ankara geneli için verdiği su indirimi
müjdesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, teşekkür ettiler. Vatandaş memnuniyetinin öncelikleri arasında yer aldığını vurgulayan Başkan Tuna da, "Vatandaşlarımızın su, ekmek gibi ihtiyaçlarını elimizden geldiği ölçüde sabit tutmaya hatta indirim yapmaya çalışıyoruz. İnsanlar köyden Büyükşehirlere gidip asgari ücretle yaşıyor. Biz mümkün mertebe asfaltları tamamlayıp, ulaşımı kolaylaştırarak ve su indirimleri yaparak köylerden kentlere olan göçü mümkün mertebe azaltamaya çalışıyoruz. Zaten su indirimlerine bu nedenle köylerden başladık. Tarım
ve hayvancılığın temelini köyler oluşturuyor insanlar hayvanlarına bakarken, topraklarını ekip biçerken hayatlarını kolaylaştıralım istiyoruz" diye konuştu.