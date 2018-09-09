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Su ve ekmek fiyatlarını sabit tutmaya çalışıyoruz Başkan Tuna: Öncelik vatandaşların memnuniyeti. Vatandaşların su, ekmek gibi ihtiyaçlarını elimizden geldiği ölçüde sabit tutmaya hatta indirim yapmaya çalışıyoruz

Giriş Tarihi: 9.9.2018