Suni zammı geri çekin

"Yapılan zam lar son 2 yılda yüzde 150'yi aştı" diyen Ankara Mobilyacılar Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Hüseyin Taklacı, hammadde üretimini tekelinde tutan sanayicilere seslendi. Taklacı, "Ülke ekonomisine destek vermek istiyorsanız, gerekeni yapın ve suni yaptığınız zamlarınızı geri çekin" diye konuştu. Taklacı artan fahiş fiya tl arla ilgili, "Esnafımızın malzemeyle ilgili sıkıntıları ve bununla ilgili fiyat artışları devam ediyor. Döviz in daha da yükseleceğini göz önüne alarak artış yapmayı düşünüyorlar. Döviz bahane ederek yaptıkları zam döviz artışının kat kat fazlası. Sunta, mdf, osb, kontraplak, sünger, boya, tiner ve benzeri zamları geri çeksinler. Özellikle yonga ve lif levha yani sunta ve mdf üreticileri üretimde ithal girdilerinin yüzde 20 civarı olduğunu biliyoruz. Buna rağmen dövize gelen her yüzde 5'lik artışta boyaya, suntaya, tinere yüzde 15 zam yaptılar. Tineri 70 TL'den 170 TL'ye çıkardınız. Ülke ekonomisine destek vermek istiyorsanız gerekeni yapın ve suni yaptığınız zamlarınızı geri çekin" ifadelerini kullandı.Siteler esnafı Fatih Büyüksoy: 1-2 ay öncesine kadar işlerimizden memnu nduk. Aldığımız malzemelerde fiyatlar yükselince üretim durdu. Satışlarımız iyiydi. Eski fiyattan 50 sandalye yap gönder diyorlar. Biz malzemeye gelen zamdan dolayı hiçbir şey yapamıyoruz. Zorlanıyoruz. Yetkililer bu olaya bir el atsın. İhraç yapanlarda sıkıntı yok. Biz küçük esnaflar sıkıntı çekiyoruz"Haydar Karataş: MDF'nin ham maddesi Türkiye . Doların yükselmesini fırsat bilip her şeye zam getirdiler. Hırdavatta çekmece rayını 16 liraya alırken şimdi 36 liraya alıyoruz. İthal ürün nadir kullanıyoruz. Yüzde 85'ini yerli kullanıyoruz. Devletimiz el atsın bu duruma. Yoksa biz esnaflar günden güne kan kaybetmeye başladık. Güçlü olanlar ufak esnafa operasyon yapıyorlar.