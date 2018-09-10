Aras bebek hayata döndü

Kırıkkale'de ikamet eden Sevim ve Mehmet Tetik çiftinin ilk bebekleri Mehmet Aras, henüz 27 haftalıkken dünyaya gözlerini açtı. Doğduğunda kafa içi kanaması olduğu tespit edilen Aras bebek, Ankara'ya sevk edildi. Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Merkezinin yenidoğan yoğun bakım servisine alınan Mehmet Aras bebeği yaşama döndürmek için doktorlar, ailesinin de onayıyla Sağlık Bakanlığı'na kök hücre tedavisi için başvurdu. Türkiye'de ilk kez Mehmet Aras bebeğe uygulanan kök hücre tedavisi başarıyla sonuçlandı. Mehmet Aras bebek, sağlığına kavuştu.

'YAŞAYAMAZ' DEMİŞLERDİ

Hastanenin Yenidoğan Uzmanı Doç. Dr. Cüneyt Tayman süreci şöyle anlattı: Kafa içi kanaması çocuğun hayatının tüm evresini etkileyeceği için değişik ülkelerde yeni denenen ve araştırma aşamasında olan kök hücre tedavisini ailemizin ve Bakanlığımızın izniyle yaptık. Günden güne bebeğimizin kafa içerisindeki kanamanın düzeldiğini gördük. Kafa içi kanaması nedeniyle havale de geçiriyordu, kök hücre tedavisi sonrasında havale geçirmesinin de tamamen düzeldiğini gördük. Beyin dokusunun tamamen normale geldiğini izledik." Kök hücre tedavisinin her hastalıkta olumlu sonuç vermediğini vurgulayan Tayman, Aras bebeğin bu konuda şanslı olduğunu belirtti. Anne Sevim Tetik, bebeklerinin sağlığına kavuşmasından dolayı mutlu olduklarını ifade etti. Normal bir hamilelik dönemi geçirdiğini anlatan anne Tetik, "Hamileliğimin 27'nci haftasında rahatsızlanınca Kırıkkale'de Tıp Fakültesi Hastanesin'ne +gittik. Doğumumun başlaması üzerine normal doğumla bebeğimiz dünyaya geldi. Doğduğunda 950 gramdı, sanki bir patates gibiydi. Yaşayamaz demişlerdi yaşaması tam bir mucize" diye konuştu.

TÜRKİYE'DE İLK KEZ ONA UYGULANDI

KÖK hücrelerin değişik dokulardan elde edilebildiğine dikkati çeken Doç. Dr. Cüneyt Tayman, şöyle konuştu: "Biz daha çok kemik ilik kaynaklı kök hücre kullanıyoruz. Bu hastamıza da kemik iliği kaynaklı kök hücre verdik. Bunu kafa içi kanayan yere uyguladık aynı zamanda damar içine de verdik. Hastamızda bunun olumlu sonuçlarını gördük. Türkiye'de ilk kez bu kadar küçük bir bebeğe uyguladığımız ilk vaka diyebilirim. Kafa içi kanaması tamamen düzeldi, beyin dokusu tamamen iyileşti. Şu anda normal bir çocuğun beyni gibi diyebiliriz. Prematüreye bağlı neler gelişir bu da gelişimsel pediatrinin takibinde olacak."