Autofest’e rekor ziyaretçi

TÜRKIYE'NIN en büyük açık hava otomobil festivali ilk gününde 200 bin ziyaretçi ağırladı. ANKAmall, 8-9 Eylül'de Türkiye'nin en büyük açık hava otomobil festivali AUTOFEST'e 2'nci kez ev sahipliği yaptı. Otomobil meraklılarının ilgi odağı olan festival, birinci gününde 200 bin ziyaretçi ağırladı. Otomobil tutkunlarının heyecanla beklediği festival, otomobile dair hemen her şeyi barındırırken, eski yeni birbirinden özel otomobilleri de meraklıları ile buluşturdu. Farklı markaların en yeni modellerinin de sergilendiği festival, modifiye araçlardan klasiklere, rengarenk modellerle adeta görsel bir şölen yaşattı. Otomobil sporları bölümünde ise ralliden off-road'a, drag'dan drift'e kadar birçok yarış otomobili pilotları eşliğinde sergilenirken ANOK ve ANDOFF ziyaretçileri omobil sporları konusunda bilgilendirdi.

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